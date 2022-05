Les États-Unis sont sous le choc au lendemain d’une tuerie dans une école primaire qui a fait au moins 21 morts.

Pensez-vous que cet autre massacre va inciter les Américains à resserrer le contrôle des armes à feu? La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions.

• À lire aussi: Le cauchemar chronique des États-Unis

• À lire aussi: 21 morts, dont 19 enfants lors d'une fusillade dans une école

• À lire aussi: Tuerie au Texas: la journée du tireur retracée

«Quand on voit des vidéos d'enfants à qui les parents apprennent à tirer avec des armes de toutes sortes on comprend comment la culture des armes est très ancrée en eux.» -Lucie

«Ils sont en amour avec leurs armes, c’est une priorité pour eux.» -Lucien

«Ça fait combien de carnages? Chaque fois c'est le même discours et je ne pense pas qu'ils vont arriver à resserrer les règles sur les armes à feu, c'est vraiment triste.» -Julie

«Qui est le plus puissant aux États-Unis? Le gouvernement ou le lobby des armes à feu?» -René

«Les Américains ne sont pas des modèles à suivre sur bien des sujets surtout en ce qui concerne les armes à feu.» -Lynda

«Il y aura les pensées et les prières et on attendra la prochaine [tuerie].» -Norm

«La culture de l’arme à feu est ancrée trop profonde en eux.» -Yves

«Je me demande combien d'autres tueries ça prendra afin que les Américains constatent que c'est un problème? Il y en a eu déjà trop qui se sont produites et rien n’a été fait.» -Karo

«Mon cœur de maman et d'être humain fait mal et est écœuré!» -Pascale