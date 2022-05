Plus de 4 milliards $ de bénéfice net pour BMO Groupe financier au 2e trimestre

BMO Groupe financier a affiché un bénéfice net de 4,756 milliards $ au deuxième trimestre de l’exercice en cours, une augmentation considérable comparativement au 1,30 milliard $ réalisé lors du deuxième trimestre de 2021.

L’entreprise a également rapporté un bénéfice net ajusté de 2,18 milliards $, soit 3,23 $ par action ajustée, pour le deuxième trimestre de l’année, alors qu’il était de 2,09 milliards $, soir 3,13 $ par action ajustée, un an plus tôt. Pour Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier, les bons résultats financiers de ce trimestre sont dus à une «croissance généralisée des prêts aux clients et l'excellente qualité du crédit au sein de nos Services bancaires Particuliers et entreprises en Amérique du Nord».

«En mettant notre stratégie en œuvre de manière cohérente et rigoureuse, nous continuons à respecter notre engagement à maintenir un levier d'exploitation positif, tout en investissant pour faire croître nos revenus et faire progresser notre programme Le numérique au premier plan», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

BMO a profité de la publication de ses résultats pour annoncer un dividende de 1,39 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2022, en hausse de 0,06 $, par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 31 % par rapport à l'exercice précédent.