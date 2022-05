Plusieurs organismes demandent la fin d’activités minières en Abitibi-Témiscamingue

Cinq organismes régionaux et nationaux demandent au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de mettre fin aux activités minières sur les 5161 titres miniers affectant les eskers de l’Abitibi-Témiscamingue.

FRANÇOIS MUNGER/AGENCE QMI

Les représentants de Québec Meilleure Mine, d’Eau Secours, de l’Action boréale, du Regroupement vigilance mines de l’Abitibi et du Témiscamingue (Revimat) et de Mining Watch Canada ont ainsi envoyé, mercredi, une lettre au ministre assorti d’un délai de 30 jours.

«Les eskers sont des structures géologiques exceptionnelles qui doivent leur formation aux ères de glaciations et à des séquences uniques de sédimentation», ont rappelé les organismes. Ceux de l’Abitibi-Témiscamingue seraient reconnus pour leur capacité à filtrer et à emmagasiner les eaux y circulant et toute leur biodiversité. Ils seraient toutefois «particulièrement vulnérables aux transports de contaminants dans les eaux souterraines».

«Bien qu’ils occupent moins de 7 % du territoire de la région, près de 60 % de la superficie des eskers est grevée entièrement ou en partie de claims», ont indiqué les auteurs de la lettre qui précisent que le territoire visé par leur réclamation représente à peine 4 % du territoire de la région.

Les cinq organismes disent appuyer leur demande sur les articles 82 et 304 de la Loi sur les mines qui permettent au ministre de soustraire des territoires à la prospection, à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation minières pour des motifs d’utilité et d’intérêt public.

Ils précisent par ailleurs que selon le Cadre écologique de référence du Ministère de l’Environnement du Québec, la province naturelle des basses terres de l’Abitibi accuserait «un grave déficit en matière d’aires protégées».

«5161 claims, ça peut sonner beaucoup, mais c’est bien peu à l’échelle de la région qui en compte plus de 28 000, et c’est le minimum pour réparer un non-sens historique. Il faut protéger ces eskers qui sont fragiles et uniques au monde à bien des égards», a indiqué par voie de communiqué Me Rodrigue Turgeon, avocat, co-porte-parole de Québec meilleure mine et Coresponsable du programme national de MiningWatch Canada.