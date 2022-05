Alan White, batteur du groupe Yes, est décédé à 72 ans

Le batteur du groupe de rock progressif Yes, Alan White, est décédé à 72 ans des suites d'une «brève maladie».

C’est sa famille qui en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

«Pendant sa vie et sa carrière de plus de 60 ans, Alan a représenté beaucoup de choses pour beaucoup de gens: une vedette du rock pour ses fans du monde entier, un membre de groupe pour certains, un «gentleman» et un ami cher pour tous ceux qui l’ont croisé», ont écrit ses proches sur Facebook.

Yes a réagi à la nouvelle en faisant part de sa tristesse.

«Cette nouvelle a choqué toute la famille de Yes. Alan avait hâte de fêter ses 50 ans au soin de notre formation et était heureux de participer à notre prochaine tournée au Royaume-Uni», a indiqué le groupe britannique sur Instagram.

Né en 1949, White avait rejoint Yes en juillet 1972. Il est considéré comme l’un des plus grands batteurs de sa génération.

Avant d’intégrer Yes, le Britannique avait notamment joué avec Yoko Ono et John Lennon.