EN DIRECT | 92e jour de guerre en Ukraine

La guerre se poursuit pour une 92e journée en Ukraine alors que la Russie continue de progresser vers Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine.

FIL DE NOUVELLES

8h43 | Quatre morts dans de nouveaux bombardements sur Kharkiv

5h59 | Les Russes cherchent à s'emparer d'une ville de l'est, Kyïv réclame des armes lourdes

L'armée russe continue de progresser vers Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine et Kyïv, inquiet d'un risque de débordement, réclame davantage d'armes lourdes pour égaler la puissance de feu russe.

Dans certaines régions de l'est de l'Ukraine où se concentre l'offensive russe depuis des semaines, «l'ennemi est nettement supérieur, en équipement, en nombre de soldats», a reconnu mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais les forces ukrainiennes «résistent à (cette) offensive extrêmement violente», a-t-il ajouté dans son message vidéo quotidien.

5h42 | Scholz «convaincu» que Poutine ne gagnera pas la guerre en Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit «convaincu» jeudi que la Russie ne gagnerait pas la guerre en Ukraine, affirmant aussi que le président Vladimir Poutine ne serait pas autorisé à «dicter» la paix.

«Poutine ne doit pas gagner sa guerre. Et j'en suis convaincu: il ne la gagnera pas», a affirmé le chancelier lors d'un discours prononcé à la réunion du Forum économique mondial de Davos, en Suisse

3h32 | Guerre en Ukraine: quel sort pour les prisonniers de guerre?

Quel sort attend les soldats arrêtés dans le conflit ukrainien? Russes ou Ukrainiens, ces combattants sont protégés par une des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre, rappellent les défenseurs des droits de l'Homme et les spécialistes.

La Russie a toutefois indiqué qu'elle considérait les combattants du régiment Azov, une unité ultranationaliste ukrainienne que le Kremlin qualifie de «néonazie», comme des «terroristes» et qu'elle entendait les juger comme des criminels et non en tant que prisonniers de guerre.

1h54 | Une maquilleuse réalise son rêve à Cannes après avoir fui l'Ukraine

Quand elle a fui l'Ukraine au lendemain de l'invasion russe, elle était loin de se douter de ce qui l'attendait: la maquilleuse ukrainienne Aliona Antonova est aujourd'hui à Cannes, où elle maquille les plus grandes stars de cinéma.

Son histoire digne d'un film hollywoodien a commencé le 24 février, aux premiers bombardements de sa ville, Odessa, tout près de son salon de beauté et son école d'esthétique.