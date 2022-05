Forfait mobile : le fédéral compte baisser les prix

Le gouvernement Trudeau a donné de nouvelles instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le but de faire baisser le prix des services de télécommunication.

«Même si les progrès que nous avons faits et constatés jusqu'à maintenant quant à la diminution des prix sont encourageants, il faut faire encore plus. Les Canadiens paient encore trop cher pour leurs services Internet et leurs services de téléphonie cellulaire», a déclaré par voie de communiqué le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

Le fédéral demande entre autres au CRTC une promotion de la concurrence, une augmentation des choix dans le secteur des services mobiles sans fil et une meilleure protection des droits des consommateurs. Il est également requis d’améliorer l’accès des régions mal desservies en accélérant la mise en place de l'infrastructure, pour offrir de l’accès à l’Internet haute vitesse.

Enfin, les trois plus gros acteurs des télécommunications, Bell, Rogers et Telus, sont avisés d’offrir des services plus abordables pour les concurrents qui utilisent leurs réseaux.

«Cette nouvelle orientation stratégique est la suite de nos récents engagements afin de placer les intérêts des consommateurs et l'innovation au cœur des décisions en matière de télécommunication, a ajouté M. Champagne. Elle exigera du CRTC qu'il améliore son soutien aux fournisseurs de services qui veulent offrir aux Canadiens des services Internet et des services mobiles à des prix plus bas.»

Prix élevés

Selon la dernière étude officielle des prix des télécommunications, menée par Wall Communications inc. en 2020, le Canada offrait des services bien plus chers que beaucoup d’autres pays.

Pour les services sans fil comprenant 5 à 6 Go de données, il en coutera en moyenne 51,20 $/mois au Canada, alors que nos voisins américains débourseraient 43,52 $, et un Britannique moyen 25,73 $.

