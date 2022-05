Le choix du ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire passer son projet de loi visant à élargir l’aide médicale à mourir sans inclure les personnes souffrantes de troubles mentaux a fait réagir Régine Laurent.

«Ce projet de loi vient du rapport d’une commission qui a été mis en place avec tous les partis à l’Assemblée nationale», a-t-elle rappelé.

«J’ai l’impression que M. Dubé a voulu faire un forcing en disant « dans les autres provinces ils sont déjà inclus», et il a donc voulu les inclure en même temps, même si ça ne faisait pas partie du rapport de la commission», a ajouté Régine.

Cependant l’infirmière n’achète pas l’argument du manque de temps utilisé par le ministre, et considère qu’il aurait été tout à fait possible de prendre un peu plus de temps pour inclure le cas des personnes souffrantes de troubles mentaux. C’est selon elle plutôt un manque d’unité face à cette mesure dans les différents caucus qui a causé ce changement.

«Ils auraient pu prendre plus de temps, rencontrer des gens qui viennent leur parler de leur souffrance», «ça n’est pas une priorité pour tout le monde à l’Assemblée nationale qu’on puisse y arriver».

Voyez l’intégralité du billet de Régine dans la vidéo ci-dessus.