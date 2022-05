La santé publique fera le point sur la variole du singe à 9h00

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, fera le point sur la situation de la variole simienne au Québec jeudi à 9h00.

• À lire aussi: Plus de 200 cas de la variole du singe confirmés dans le monde

• À lire aussi: Variole simienne : un 16e cas confirmé au Québec, 13 à Montréal

• À lire aussi: Variole du singe: Roche développe des tests PCR de détection du virus

La conférence de presse est motivée par une flambée des cas de la variole du singe, une maladie qui a fait son apparition dans plusieurs pays depuis quelques semaines.

Il y aurait une quinzaine de cas confirmés au Québec, dont 13 à Montréal. À l'heure actuelle, le Québec est la seule province officiellement touchée par le virus.

Lors de son point de presse, le Dr Boileau sera accompagné de la Dre Geneviève Bergeron, responsable médicale, urgence sanitaire et maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique de Montréal et de la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire à l'Université de Montréal et présidente du CIQ.