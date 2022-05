La vente du Faubourg Mena'sen bien accueillie par les locataires

On apprenait mercredi que l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, et le syndic du Barreau du Québec se penchaient sur le dossier de la vente du Faubourg Mena'sen, à Sherbrooke, une nouvelle plutôt bien accueillie par plusieurs locataires.

Sous le couvert de l'anonymat, deux dames ont voulu nous témoigner du climat d'incertitude dans lequel elles vivent.

La perte des subventions après la dissolution de l'OBNL, jumelée à l'augmentation exigée par les nouveaux propriétaires, n’est pas sans conséquences sur leur budget.

De 2020 à 2022, ce sont des hausses de 105 et 250 $ par mois qu'elles doivent respectivement assumer.

Selon elles, bon nombre de locataires sont inquiets et n'osent pas parler.

Elles n'en tiennent pas rigueur aux acquéreurs, mais plutôt aux anciens administrateurs.

La vente du Faubourg Mena'Sen au montant de 18,25 millions $ aura obligé le gouvernement à réagir pour prévenir d'autres injustices de la sorte.

Le projet de loi 37 déposé hier propose : « que la vente de tout immeuble par un organisme à but non lucratif (OBNL), financé par des fonds publics, obtienne préalablement l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.»

Il va même plus loin :«Si la vente d'un tel immeuble est autorisée, des protections additionnelles pourraient être imposées afin de protéger davantage les personnes aînées qui en sont locataires.

Vendredi, les locataires sont conviés à une réunion d'information au Centre Julien-Ducharme. L'avocat Louis Fortier qui a intenté un recours devant les tribunaux dans le but de faire annuler la transaction répondra aux questions des résidents du Faubourg concernant les différentes enquêtes en cours, dont celle de l'UPAC.

De son côté, l'Association des locataires de Sherbrooke viendra les informer de leurs droits.

Le but est de tenter de rassurer le plus grand nombre possible de personnes sur ce qui est actuellement fait comme démarches.