Après avoir atteint des sommets dans les derniers mois, le prix du bois est maintenant à la baisse.

Mais attention, cette baisse ne signifie pas nécessairement que le coût de tous les matériaux de construction sera moins élevé cet été.

Le prix élevé du baril de pétrole a notamment un impact sur les coûts des rénovations puisque plusieurs produits et matériaux utilisés sont à base d’or noir ou d’un dérivé.

Une nouvelle problématique vient aussi jouer les trouble-fête sur les chantiers de construction: l’approvisionnement des pièces de rechange pour la machinerie.

«Parce que ça demande de faire venir des pièces d’Allemagne ou des États-Unis, bien souvent, et des gens me disent que leur chaîne de production est handicapée parce qu’ils n’arrivent pas à avoir des pièces de rechange», explique Richard Darveau, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) en entrevue à LCN.

Malgré le prix élevé des matériaux, le nombre de chantiers de construction ne semble pas diminuer.

«Même si on est à 20% plus cher qu’au printemps 2021, on ne sent pas de ralentissement dans les quincailleries ou dans les centres de rénovation et les chantiers institutionnels continuent aussi de marcher», soutient M. Darveau.

Son conseil? Il faut s’y prendre de bonne heure pour s’assurer de trouver les matériaux dont on a besoin et magasiner local.

«Il y a moins de chance que ça brise au niveau de l’approvisionnement», dit-il.