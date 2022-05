Menace de grève à l’Autorité des marchés financiers

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a annoncé jeudi la possibilité d’un recours à une grève des employés de soutien et techniciens de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le syndicat déplore l’absence de volonté de dialoguer chez l’employeur qui, selon le SCFP, impose unilatéralement des conditions de travail loin d’améliorer la rétention du personnel, dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre.

«Les quelque 180 travailleuses et travailleurs veulent se tenir debout et dénoncent vertement l'imposition non négociée de clauses touchant l'horaire de travail variable en télétravail», a indiqué le conseiller syndical du SCFP 4582, Dominic Morin.

«Comme dans tous les secteurs, nous sommes confrontés aux défis reliés à la pénurie de main-d'œuvre. Le minimum c'est de parler avec les représentants des salariés pour trouver des solutions», a ajouté M. Morin.