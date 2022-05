Montérégie: des chars allégoriques d’un défilé de Noël vandalisés

Des malfaiteurs ont récemment vandalisé les chars allégoriques du défilé de Noël de Sainte-Julie, bousillant les efforts des bénévoles qui ont travaillé des centaines d’heures pour monter ces imposantes structures.

Vitre brisée, porte arrachée, barrière de sécurité détruite: six des 13 chars allégoriques, dont la populaire structure de la Pat Patrouille, ont été endommagés dans la nuit du 14 mai dernier. Les vandales ont également incendié une quinzaine de cabines de camions usagés de l’entreprise Lussier-Centre du camion où sont entreposés les chars allégoriques.

Le président de l’organisme à but non lucratif responsable du défilé, Sylvain Dubuc, ne comprend pas ce qui a mené des personnes à poser de tels gestes. «Qu’est-ce que ça peut bien leur donner? Si tu barbouilles un viaduc, tu peux repasser pour voir ce que tu as fait, mais dans ce cas-ci c’est juste briser pour briser. C’est totalement gratuit», lance-t-il. Pour lui, il est inconcevable que des gens aient détruit des heures d’efforts de bénévoles pour le plaisir.

Sur Facebook, l’annonce de ce méfait a fait réagir plusieurs dizaines d’internautes qui ont jugé ces gestes «choquants», «injustifiables» et «dégoutants».

Sylvain Dubuc ne s’attendait pas à une telle vague de sympathie de la part des citoyens. «Le défilé est un des gros événements à Sainte-Julie, mais je ne pensais pas qu’il était aimé à ce point et qu’il était aussi attendu», s’étonne-t-il.

«Des langues vont se délier»

Le président du Défilé de Noël de Sainte-Julie ne perd pas espoir de retrouver les auteurs de ce délit. «Nous avons une caméra à vérifier et j’ai confiance qu’il y a des langues qui vont se délier.»

S’il retrouve les malfaiteurs, le bénévole aimerait qu’ils viennent travailler sur les chars allégoriques pendant plusieurs fins de semaine, du matin au soir, afin qu’ils comprennent l’impact de leur geste.

D’ici là, le char allégorique de la Pat Patrouille qui devait servir à l’animation lors de la Boucle du Grand Prix Pierre-Lavoie le 11 juin à Sainte-Julie ne pourra pas être disponible.

Notons que depuis cet événement de vandalisme, l’entreprise Lussier-Centre du camion a engagé un gardien de sécurité qui est en poste 24 heures sur 24 pour veiller à ce qu’un autre méfait du genre ne se reproduise pas.