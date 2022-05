Quai de Sainte-Rose-du-Nord : Un coûteux projet de rénovation

Les autorités de Saint-Rose-du-Nord entendent rénover leur quai, qui est l’une des attractions principales du village, mais la facture s'annonce toutefois trop salée pour la petite municipalité de 400 habitants située au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«J'ai entendu entre 1 et 2 millions $. C'est clair qu'on ne pourra pas faire ça seuls. C'est impensable!» a lancé jeudi à TVA Nouvelles le maire Claude Riverin.

Le quai, qui offre une vue imprenable, a été construit au début des années 1900, et a été agrandi dans les années 1930. Il accuse toutefois son âge à plusieurs endroits.

«Avec les variations des vagues et des marées, la structure a besoin d'entretiens majeurs, a expliqué le maire. Aussi, beaucoup de bateaux accostent, dont le navire de croisière “La Marjolaine”, ce qui abîme les défenses du quai à la longue.»

Ottawa a cédé la gestion de l'infrastructure à la municipalité il y a déjà plusieurs années.

«Mais l'argent n'a pas suivi, déplore Yan Gourves, un résident saisonnier de Sainte-Rose-du-Nord. Pourtant, c'est toute la région qui en profite!»

Le maire Riverin a justement invoqué ce principe pour convier vendredi des représentants de Promotion Saguenay, des gouvernements fédéral et provincial, de même que la MRC du Fjord-du-Saguenay. Son objectif est de les sensibiliser à la cause, et de voir si des programmes gouvernementaux s'appliquent dans les circonstances.

«Nous aimerions lancer une étude détaillée, indépendante, qui va nous indiquer l'état du quai, mais aussi les travaux à faire, à quels coûts et en combien de temps, a-t-il précisé. L'étude à elle seule va nous coûter cher...»