Trois-Rivières : le Foyer du marin vient en aide aux marins ukrainiens

Des marins Ukrainiens en escale au port de Trois-Rivières reçoivent de l'aide pour entrer en communication avec leurs familles restées au pays.

Le Foyer du marin a mis à leur disposition des cartes SIM pour téléphones portables. Normalement ces cartes sont vendues, mais grâce aux dons du public l'organisme a pu regarnir ses réserves et les offrir gratuitement aux Ukrainiens.

Le Nava Ulysses, qui est à Trois-Rivières pour y laisser une cargaison, compte à son bord 11 Ukrainiens, dont le capitaine et ses principaux officiers.

«Hier le capitaine est venu me voir en me disant que sa femme est à Odessa a relaté Paul Racette du Foyer du marin.. Lorsque des bombes tombent , elle se réfugie au sous-sol. Elle va se cacher. Lui était encore là il y a un mois. Il vient d'embarquer sur le bateau en laissant sa femme là-bas. C'est atroce. Alors il est venu nous demander des cartes SIM pour son équipage, parce qu'il avait entendu dire qu'on donnait des cartes SIM gratuitement pour eux autres. Alors oui, on les a données tout de suite.»

Depuis le début du conflit, il est arrivé plus d'une fois que des équipages soient composés d'Ukrainiens et de Russes. Malgré les horreurs de la guerre, on rapporte que la cohabitation se passait bien. Aux côtés des Ukrainiens sur le Nava Ulysses se trouvent des Géorgiens. Ceux-ci ont en commun avec leurs collègues ukrainiens qu'ils ont aussi connu ,en 2008 , une guerre avec la Russie voisine.