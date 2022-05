Cinq activités à faire cette fin de semaine au Québec

Ce dimanche s’annonce ensoleillé, et ce sera l’occasion de profiter du beau temps pour sortir au Québec.

Voici les cinq suggestions de notre chroniqueur touristique François Trépanier pour sortir en cette fin de semaine.

Jouer au golf

Soleil peut rimer avec golf, un sport en plein air dont on profite vraiment lorsqu’il fait beau. Mais les terrains sont souvent jumelés à des hôtels, où vous pourrez compléter votre expérience sportive et vous reposer.

«Je voulais recommander aux Québécois de vous réserver des parties de golf, entre autres au Château Bromont, et de prolonger votre séjour», a recommandé l’expert. «Ici il y a également un restaurant, des spas, une vue sur la montagne».

«Il y a des golfs, il y a des hôtels comme ça partout au Québec, alors j’invite les gens à visiter le site des associations touristiques régionales du Québec, pour trouver votre terrain de golf», a-t-il ajouté.

Visiter le festival de la BD

Ce week-end marque la 11e édition du festival de la BD de Montréal, qui s’étend sur 1.5km d’activités et d’expositions sur la rue Denis, à Montréal.

«C’est 175 artistes provenant du Québec et d’un peu partout, des dizaines d’auteurs et plus de cent exposants. Il va y avoir des tables rondes, de l’animation, c’est une activité à faire avec toute la famille», suggère M. Trépanier

Le festival de la BD de Montréal se déroule du 27 au 29 mai, et est complètement gratuit.

Boire une bière au Festibière de Sherbrooke

Le parc Victoria accueille cette fin de semaine la troisième édition du festival des amateurs de bulles et de houblon.

Le festival va s’exporter du côté de Lévis, du 30 juin au 3 juillet, puis à Québec du 18 au 21 août.

Écouter de la musique classique à Saint-Lambert

Un autre festival prend place ce week-end : le festival Classica de Saint-Lambert.

«Il n’a plus besoin de présentation. C’est la 12e édition déjà du côté de Saint-Lambert, c’est un festival de musique classique qui depuis 2011 un évènement rêvé», a conclu l’expert.

Cette année, 22 concerts d’opéra seront présentés jusqu’au 19 juin, dans six villes différentes de la Montérégie.

Et pourquoi pas...

Si vous le souhaitez, vous pourrez écouter la musique au festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, jusqu’au 4 juin.

Retrouvez l’intégralité des recommandations dans la vidéo ci-dessus.