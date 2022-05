La vice-première ministre Geneviève Guilbault s’est défendue vendredi quant à la place que la fierté allait prendre au congrès de la CAQ cette fin de semaine lors de l'émission Le Bilan.

«La prospérité va de pair avec la fierté. Comme le premier ministre se plait à dire, la fierté sans fierté manque de moyens, et la prospérité sans fierté, ça manque de sens», rappelle-t-elle. Elle assure que la plateforme du parti aura beaucoup plus d’engagements.

D’après la ministre de la Sécurité publique, la CAQ a été créée pour raviver une forme de nationalisme qui s’affranchit de la vieille dualité entre la souveraineté et le fédéralisme

Geneviève Guilbault s’est également prononcée sur la loi 96. Elle se dit être sûre qu’elle «passera les tests des tribunaux», même si le gouvernement fédéral a signalé son intérêt d’aller devant la Cour suprême.

«Nous, on trouve que ça n’a aucun sens. Les lois sont votées par 125 élus à l’Assemblée nationale, personne n’a à se mêler pour nous dire si on a fait la bonne chose ou pas. Le gouvernement fédéral aurait amplement à faire dans d’autres domaines que dans nos valeurs et notre langue.»

«Malgré tout, on a quand même fait des gains importants avec le fédéral, des gains de plusieurs milliards dans plusieurs sujets sans droit de regard», souligne-t-elle.