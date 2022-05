Des rivières sous haute surveillance

Alors que l’Est-du-Québec pourrait voir ses rivières passer le seuil d’inondations mineures dès demain, plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent sont sous surveillance.

D’importantes précipitations devraient tomber sur la région d’ici 24 heures. Près de 70 millimètres de pluie sont attendus avant que l’Est-du-Québec connaisse un redoux la semaine prochaine.

La sécurité civile de la Gaspésie affirme que la rivière Cascapédia, la Rivière-Ouelle et la rivière Matane sont surveillées de près. Leur débit pourrait augmenter rapidement si les précipitations s’accentuent.

«Le mois de mai va sortir comme un mois très pluvieux. La région n’est pas autant touchée que celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, mais l’Est-du-Québec a aussi reçu son lot de précipitations», a affirmé le météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault.

Du côté de la Gaspésie, des équipes sont prêtes à être déployées sur le terrain pour évacuer les citoyens des résidences aux abords de la rivière Bonaventure.

Sur la Côte-Nord, la prudence est de mise. La rivière du Petit Mécatina est aussi sous surveillance puisque son débit augmente continuellement. Deux facteurs prédominants seraient à l’origine de la hausse de la crue printanière, selon M. Legault.

« On a eu la fusion entre deux systèmes, donc c’est comme si on additionnait deux systèmes de pluie. C’est pour ça qu’on a une importante quantité d’eau à venir. La Gaspésie pourrait être durement touchée avec 50 à 70 millimètres de pluie. Évidemment, on s’attend à des réactions selon les bassins versants. Le débit et le niveau vont monter rapidement un peu partout », a-t-il détaillé.

La situation rappelle les inondations qui font rage au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plus d’une semaine. Toutefois, la situation dans l’Est-du-Québec est stable, mais des équipes effectueront une surveillance accrue au cours des prochains jours.