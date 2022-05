Le CF MTL dévoile son nouveau logo

Le CF Montréal a dévoilé un nouveau logo qui met l'accent sur les origines du club, vendredi, au Centre Nutrilait.

Dans ce nouveau logo, qui sera effectif à partir de la saison prochaine, le flocon laisse sa place à la fleur de lys et aux couleurs originales de l'équipe. On y retrouve aussi le nom de l'équipe, un bouclier et l'année de création du club, 1993. Des bandes noires et bleues sont aussi mises en évidence sur le «badge».

«Nos employés, les partisans et les partenaires que nous avons rencontrés ont clairement exprimé leur souhait de retrouver certains éléments qui ont marqué l’histoire du Club et qui sont au cœur de notre identité. Nous les avons bien entendu et proposons un logo qui répond à cette demande», a expliqué dans un communiqué le propriétaire de l'équipe, Joey Saputo.

Les partisans qui espéraient le retour du nom «Impact» seront toutefois déçus. Le nom actuel est là pour de bon, quoique le président Gabriel Gervais a indiqué que l’organisation allait «ramener l'Impact de différentes façons, mais pas dans le nom officiel du club.»

«Vers la fin de l'été dernier, on a pris du recul et on a vu que notre passé n'était plus là, a ajouté Saputo. On sentait la frustration des partisans. C'était comme si le passé n'existait pas.»

Il a d'ailleurs clarifié lors de la conférence de presse que la Major League Soccer (MLS) n'avait jamais exigé le passage au «CF Montréal», mais qu'il s'agissait bel et bien de sa décision pour renforcer la crédibilité de l'équipe internationalement et représenter fièrement la métropole québécoise.

La ville de Montréal a ainsi été mise à l'avant-plan de la nouvelle identité de l'équipe.

«On veut respecter l'héritage et l'histoire, en plus de moderniser l'identité du club. On veut transpirer Montréal dans tout ce qu'on fait», a précisé Gervais.

Plus de transparence

Les dirigeants du onze montréalais ont justifié le dévoilement hâtif de ce «badge» par leur volonté d'être plus transparents que dans le passé.

«Pour être franc, il n'y a pas de bon ou mauvais temps pour dévoiler un nouveau logo. Nous l'avons fait maintenant pour éviter des risques de fuite. Nous voulons contrôler le message et non être en mode réactif», a expliqué Saputo.

L'agence Pigeon, qui avait créé le logo arboré par l'Impact de Montréal en MLS de 2012 à 2021, a une fois de plus été choisie par l'organisation montréalaise pour ce projet.