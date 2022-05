Le chroniqueur radio Pierre Rinfret n’est plus

Le chroniqueur à la radio Pierre Rinfret est décédé, a annoncé sur Twitter la station 91,9 Sports vendredi.

Il a succombé à un cancer à l’âge de 72 ans.

En plus d’avoir collaboré au 91,9 Sports au cours des sept dernières années, Pierre Rinfret a notamment travaillé pour TVA Sports. Il a participé à la description de matchs de hockey pour TVA dans les années 1980 et, de nombreuses années plus tard, à la radio. Il a aussi été un panéliste pour la défunte émission «110%» à TQS.

«Mon ami Pierre Rinfret n’est plus. Il nous a quitté tôt ce matin. Il se sera amusé à faire ce qu’il aimait jusqu’à la fin. Il est parti serein et en paix. Condoléances aux gens qui aimaient l’écouter, à sa fille Camille, sa famille et ses amis. Repose toi mon ami», a réagi l’animateur Jean-Charles Lajoie sur Twitter.