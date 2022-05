Pendant que le niveau de l’eau de la rivière Gatineau continue de monter, le travail s’intensifie sur le terrain pour se préparer aux inondations puisque la crue devrait continuer au cours de la fin de semaine.

C’est notamment le cas dans le quartier Limbour, où les livraisons de sacs de sable s’accélèrent aux maisons en bordure de l’eau, notamment sur la rue Cartier.

Mercredi, les autorités ont fait un appel à la mobilisation, mentionnant que la hausse du niveau de l’eau de 1,45 mètre était inévitable. Dans les dernières semaines, l’équivalent de deux mois de pluie est tombé.

Le conseiller municipal de Limbour, Louis Sabourin, était sur le terrain, accompagné de sa collègue de Touraine, Tiffany-Lee Norris Parent.

«J’ai senti quand même un peu plus d’anxiété de la part des citoyens, les gens m’en ont parlé. Les gens sont choqués de la situation, et se posent des questions», explique Louis Sabourin.

La PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, était aussi sur place. Elle a mentionné comprendre la situation et elle compatit avec les riverains.

Certains citoyens se questionnent toutefois sur la gestion des barrages par la société d’État.

«Le niveau du Baskatong est élevé, on sort de l’eau pour contrôler le niveau, et on se garde de la place au cas où il y avait un autre système dépressionnaire qui se matérialisait dans une semaine», explique Hugo Sansoucy, chef de la planification de la production chez Hydro-Québec.

Pour Sophie Brochu, les changements climatiques causent des torts irréversibles.