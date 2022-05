L'interdiction de stationnement fait des mécontents

Des commerçants du quartier Sillery demandent à la Ville de Québec de revenir sur sa décision d’interdire le stationnement dans les rues du secteur pour toute la durée des Mosaïcultures, qui seront présentées au Parc du Bois-de-Coulonge, du 24 juin au 10 octobre prochain.

71 d’entre eux ont d’ailleurs signé une pétition à cet effet adressée au maire Bruno Marchand.

Répondant aux craintes des résidents de voir leurs rues prises d’assaut pendant la tenue de l’événement et pour un enjeu de sécurité, la Ville a annoncé que le stationnement serait interdit dans les quartiers limitrophes, du lundi au dimanche, entre 10 h et 20 h. Précisons que le stationnement du Parc du Bois-de-Coulonge ne peut accueillir que 75 véhicules.

Pour les commerçants, il s’agit d’un non-sens.

« Ça fait deux ans qu’on est en Covid, on commence juste à sortir la tête de l’eau. On a une belle rue, on dit aux gens : venez nous voir sur Maguire, mais vous ne pouvez pas vous stationner à proximité. C’est un peu ridicule», dit François Lemire, de la Chocolaterie Eddy Laurent et instigateur de la pétition.

Dans un communiqué, la Ville assure que : «... le secteur commercial de Maguire n’est pas visé par une modification à la réglementation pour le stationnement dans les rues et que uniquement les rues résidentielles non utilisées par la clientèle des commerces ont été touchées».

Mais pour M. Lemire, ce n’est pas suffisant. «Le quadrilatère dans lequel ils coupent les stationnement, c’est immense», explique-t-il.

Il reproche aussi à l’administration Marchand de ne pas penser aux commerçants et de ne pas les avoir consultés avant de prendre une telle décision.