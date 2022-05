Plus de 40 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés de courant en raison de la tempête qui a frappé plusieurs régions samedi dernier. Au plus fort des pannes, plus de 550 000 foyers québécois étaient plongés dans le noir.

Bilan complet par région - 7h48

- Lanaudière : 6474 clients sur 263 235

- Laurentides: 29 197 clients sur 362 064

- Outaouais: 5108 clients sur 224 640

Pour plus d'informations, consultez le site d'Hydro-Québec.