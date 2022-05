Tuerie d’Uvalde: armé du fusil de son barbier, il sauve des douzaines d’élèves

Un agent des douanes américaines qui n’était pas en fonction au moment de la tuerie d’Uvalde, au Texas, s’est précipité à l’intérieur de l’école primaire, armé du fusil de son barbier et a pu sauver des douzaines d’enfants.

Jacob Albarado venait de s’asseoir pour se faire couper les cheveux lorsqu’il a reçu un message inquiétant de sa femme, une enseignant de quatrième année à l’école primaire Robb, a-t-il raconté au New York Times.

«Il y a un tireur», «À l’aide», «Je t’aime», a-t-elle envoyé par message texte, rapporte le média new-yorkais.

L’homme s’est immédiatement levé de son siège, a attrapé le fusil à pompe de son barbier et s’est précipité en direction de l’école.

La fille de Jacob Albarado, qui est en deuxième année, était embarrée dans une salle de bain tandis que sa femme était cachée sous un bureau avec ses élèves, rapporte le New York Times.

Lorsque l’homme est arrivé à l’école, une équipe tactique se préparait à entrer dans l’école.

Désespéré de faire sortir sa femme et sa fille de l’école, Jacob Albarado s’est entendu avec d’autres policiers pour essayer d’entrer dans l’école et évacuer le plus d’élèves possible.

Selon ce qu’il a dit au New York Times, il est entré dans l’aile de l’école dans laquelle sa fille se trouvait et s’est mis pour la chercher.

Au fur et à mesure qu’il avançait, il évacuait les classes sur son chemin.

Deux policiers, qui avaient leur fusil dégainé, assuraient la couverture de l’évacuation pendant que deux autres guidaient les enfants «hystériques» et les professeurs à l’extérieur, a décrit le héros.

Lorsqu’il a trouvé sa fille de huit ans, il l’a enlacée, mais il a continué d’avancer pour permettre à plus d’enfants d’être en sécurité.

«J’ai fait ce que j’ai été entraîné à faire», a-t-il mentionné au New York Times.

Dans une publication Facebook qu’il a faite peu après minuit, mercredi matin, Jacob Albarado a soutenu qu’une amie de sa fille était parmi les 19 élèves qui ont été tués.

«Je suis tellement fâché, attristé et reconnaissant à la fois. Seul le temps va guérir leur douleur et, je l’espère, des changements seront faits dans toutes les écoles des États-Unis et les professeurs seront entraînés et autorisés à porter une arme pour se protéger et protéger leurs élèves», a-t-il écrit dans la publication relatée par le New York Post.