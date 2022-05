Les nouveaux détails dévoilés par les policiers d’Uvalde, au Texas, sur le déroulement de la tuerie qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants, en laissent plusieurs sans mots.

«Déjà, d’imaginer d’envoyer tes enfants à l’école le matin et de ne plus jamais les revoir, c’est une situation qui n’a aucun sens, mais en plus, il n’y a personne qui est venu leur porter secours, je n’ai même pas de mots. Je ne peux pas ajouter de mots», se désole Antonine Yaccarini à La Joute.

Le long délai avant l’intervention des policiers dans l’école, malgré les nombreux appels des élèves qui voyaient les voyaient à l’extérieur est «inhumain», selon Yasmine Abdelfadel.

«C’est se rendre compte à quel point ces enfants ont été abandonnés et abandonnés par la société, qui préfère et valorise les armes à feu, et par les policiers auxquels, probablement, ils avaient toute la confiance et les voyaient comme les seuls qui pouvaient les sauver et les maintenir en vie», déplore-t-elle.

«Ils ont été abandonnés par tout le monde. [...] Là, aujourd’hui, c’est la société qui les a abandonné, les politiciens qui les ont abandonnés, les policiers qui les ont abandonnés», ajoute-t-elle.

