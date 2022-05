À l'aéroport de Toronto, un premier grand exercice de sécurité depuis la pandémie

Un exercice de sécurité, le premier en deux ans, a réuni environ 300 personnes jouant une fausse manifestation à l'aéroport Pearson de Toronto samedi.

Le rôle des bénévoles et membres du personnel de l'aéroport était de bloquer une voie d'accès et de tester l'intervention en cas d'atteinte à la sécurité. La police régionale de Peel et Transports Canada comptaient parmi les participants.

Les faux manifestants étaient équipés de pancartes «Trump 2024» ou encore «Take off masks».

«La sécurité est notre priorité absolue à l'aéroport Pearson de Toronto, et nous voulons toujours nous assurer de l'excellence de nos compétences afin que nous puissions réagir aux situations d'urgence qui peuvent survenir dans l'environnement aéroportuaire», a déclaré Craig Bradbrook, directeur de l'exploitation de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA).

La GTAA effectue généralement un exercice à grande échelle et un exercice sur table par année, mais ces exercices d'urgence n'ont pas eu lieu en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie.