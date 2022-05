Grève au Casino de Montréal: des pertes de profit importantes

Après une semaine de grève, les pertes de profits au Casino de Montréal ne cessent d’augmenter, frôlant désormais l’équivalent de ce que réclament les croupiers, estime le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

«Le casino est une société d'État qui rapporte énormément d'argent dans les coffres publics pour payer nos services en santé et en éducation. Nous voulons continuer de faire notre part pour remplir ces coffres, mais on ne peut plus le faire au détriment de notre santé», a déclaré Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP, en précisant que le conflit porte en majorité sur 15 minutes de pauses que l’employeur ne veut pas rémunérées.

Les tables de jeu étant fermées, l’établissement perd de nombreux profits depuis le 21 mai dernier.

«Les profits des tables de jeu reposent en grande partie sur la rapidité des croupiers et à cet égard, ces employés sont parmi les meilleurs dans l'industrie», a fait savoir le SCFP par voie de communiqué.

Du côté de Loto-Québec, on juge les demandes des croupiers du Casino de Montréal trop élevée. «Les croupiers du Casino de Montréal demandent 30 minutes de pause payée pour chaque heure travaillée. Ils passeraient donc plus de 30 % de leur quart de travail en pause payée, ce qui est hors-norme dans l'industrie et les autres casinos de la Société», a mentionné l’entreprise dans un communiqué.

La société d’État ajoute également qu’à l’heure actuelle, les salariés ont droit à deux heures de pauses sur un quart de huit heures. «La Société n'observe pas la hausse de blessures mentionnée par le syndicat», a-t-on également précisé.

Loto-Québec rappelle que le Casino demeure ouvert pour toutes ses activités à l’exception du salon de poker.