Inondations au Québec: des dégâts au Saguenay, Gatineau sous surveillance

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de surveiller le niveau de ses rivières à la suite des nombreuses précipitations des derniers jours.

La situation a même causé des dégâts dans certaines municipalités comme à Saint-Ambroise.

«Le rang 6 a complètement été coupé à un endroit. On a réussi à colmater la brèche et changer le tronçon qui était défectueux. Il reste encore des travaux. On s’attend à un rehaussement des niveaux, mais la situation est complètement sous contrôle», explique Lucien Gravel, maire Saint-Ambroise.

Le niveau de l’eau au lac Sébastien est élevé, mais la situation semble être stable à Saint-David de Fallardeau

Le Parc national des Monts-Valin est d'ailleurs fermé en raison du niveau élevé de la rivière Valin.

Une météo avantageuse

Le beau temps annoncé dans les prochains jours devrait aider à résorber la situation près des cours d’eau.

D’ailleurs le Ministère des Transports du Québec devrait nettoyer les routes d’ici la fin de semaine prochaine.

«On peut dire que nous sommes chanceux au niveau de la météo parce que ça s’est calmé, on a moins de précipitations», mentionne Andrée-Anne Duchesne aux communications pour le Ministère des Transports.

Gatineau en mode surveillance

Les niveaux de l’eau ont légèrement augmenté depuis la fin de la journée vendredi.

Cependant la Ville mentionne qu’il n’y a pas à s’inquiéter de cette hausse qui devrait se poursuivre également lors de la journée de dimanche.

🌊 INONDATIONS

Le niveau de la rivière #Gatineau poursuit sa hausse, mais devrait décroître en début de semaine.



⚠️ Les riverains sont invités à conserver leur digue de sacs de sable.



Selon les experts, le niveau de la rivière Gatineau devrait décroitre en début de semaine, mais les riverains sont invités à conserver leur digue de sacs de sable.