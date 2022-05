Le Parti libéral du Québec change de logo

La cheffe du PLQ, Mme Anglade, a révélé samedi matin le nouveau logo du Parti libéral du Québec en exclusivité sur les ondes de LCN.

«Il y a la fleur de lys qui s’ouvre sur le monde, parce que c’est ça aussi le Québec, cette ouverture à l’autre et cette ouverture au reste du pays», a mentionné Mme Anglade en entrevue.

«Il y a un grand symbole d’inclusion et de “venez vous joindre à nous”», a-t-elle poursuivi.

«C’est une modernisation; un renouveau. L’ancien logo avait presque 20 ans. Il était temps pour nous de passer à autre chose, mais de garder aussi son histoire», a-t-elle expliqué.

La cheffe libérale a soutenu qu’un changement d’image ne venait pas seulement avec une modification du logo, mais aussi avec une réaffirmation des enjeux du parti.

«On va parler éco, de Charte des régions, de santé, puis on va arriver et dire que, si on emmène tout ça, il faut que ce soit aussi à notre image», a rapporté Mme Anglade.