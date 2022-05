Plus de 2 000 travailleurs d’Hydro toujours sur le terrain pour rebrancher le Québec

Une semaine après la tempête qui a plongé plus de 554 000 foyers dans le noir, près de 17 000 clients, les plus isolés, attendent toujours le retour de l’électricité.

Samedi matin, Hydro-Québec devait encore intervenir sur 1 100 sites.

«Plusieurs de ces endroits se trouvent dans des secteurs éloignés et les réparations, parfois très longues, ne redonneront le service qu’à un petit nombre de clients à la fois», a expliqué via communiqué l’entreprise.

Les deux tiers des pannes, soit plus de 900 interruptions, toucheraient 10 clients et moins.

Les principales régions touchées demeurent les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais. De nouvelles pannes se sont déclarées samedi matin dans la région de Laurentides, faisant ainsi monter le bilan total de pannes au Québec.

Plus de 2 000 travailleurs ont été mobilisés afin de rétablir le service.

Au plus fort de la tempête de samedi dernier, il y avait plus de 554 000 clients en panne, a rappelé Hydro-Québec.

À 13h ce samedi, il restait environ 16 400 clients dont la panne a débuté le 21 ou le 22 mai.

«La végétation déjà fragilisée est affectée par les fortes précipitations, ce qui fait qu’elle s’affaisse sur le réseau et cause de nouvelles pannes. Nos équipes gardent le rythme et restent mobilisées afin de réalimenter la majorité de ces clients au courant de la fin de semaine», a détaillé la Société d’État.

Selon Hydro-Québec, 90 % des cas de pannes sont liés à la végétation.

Au total, 500 poteaux ont été cassés et doivent être remplacés et plus de 200 transformateurs doivent être changés.