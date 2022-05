Près d’un Ontarien sur deux s’attend à une victoire de Doug Ford

À moins d’une semaine du scrutin provincial en Ontario, près de la moitié des résidents de la province (45 %) s’attendent à une victoire du Parti progressiste-conservateur (PPCO) de Doug Ford, selon le plus récent sondage Ipsos.

Rendu public vendredi, le coup de sonde indique également que 14 % des répondants pensent que les libéraux de Steven Del Duca remporteront le scrutin et 10 % des sondés pensent que ce seront plutôt les néo-démocrates d’Andrea Horwath qui se retrouveront au gouvernement le 3 juin. Toutefois, près du tiers des sondés (32 %) n’ont aucune idée qui ne remportera l’élection.

«Même les gens qui votent actuellement pour le Parti libéral — environ 14 % — ou pour le NPD environ 10 % pensent toujours que leurs partis ne vont pas gagner», a indiqué Darrell Bricker, PDG d’Ipsos Public Affairs, en entrevue avec Global News. «Ils sont là avec eux en esprit, mais ils ne pensent pas nécessairement qu’il y aura un effet sur le résultat.»

Victoire attendue, participation limitée

La victoire du premier ministre sortant attendue depuis un certain temps, le sondage révèle aussi que seulement 61 % des sondés sont décidés qu’ils iront exercer leur droit de vote. Il s’agit d’une légère hausse par rapport au même moment de la campagne, en 2018.

Toutefois, Darrell Brickler s’attend à une participation un peu plus faible qu’en 2018. «Je m’attends à ce que ce soit bien si nous obtenions quelque chose de proche de la dernière campagne, mais la dernière campagne était beaucoup plus incertaine», a-t-il expliqué. «Lorsque les campagnes sont importantes ou que le résultat est plus incertain, les gens ont tendance à participer davantage.»

Les Ontariens sont attendus aux urnes le 2 juin prochain. Le vote par anticipation, déjà entamé depuis le 19 mai, se tiendra jusqu’à samedi. Le sondage a été mené auprès de 1501 Ontariens, entre le 11 et le 16 mars 2022.