Ses 4 chiens meurent dans l’auto pendant qu’elle dîne

Une femme de 25 ans qui a laissé ses quatre chiens dans sa voiture pendant qu’elle dînait a été accusée de cruauté animale après que ceux-ci soient morts.

Tesia White, une jeune femme du Missouri, était en voyage en Floride, rapporte CNN.

Selon la police, elle aurait laissé ses quatre chiens, un goldendoodle adulte, un boxer et deux chiots goldendoodle, dans l’auto pendant que son copain et elle allaient manger dans un restaurant de New Smyrna Beach.

Lorsqu’ils sont revenus à leur voiture, ils ont déclaré à la police qu’ils ont trouvé les quatre chiens inconscients et ont appelé le 911.

La personne qui a contacté le 911 a affirmé qu’il est sorti en plein milieu du dîner pour jeter un coup d’œil aux chiens et qu’ils allaient bien. Mais lorsqu’ils sont retournés à la voiture à la fin du repas, l’air conditionné aurait été fermé.

«Ils ont accidentellement fermé l’air conditionné dans l’auto et étaient embarrés dans une voiture dans laquelle il faisait très chaud et maintenant ils sont allongés sur le côté et aucun d’eux ne bouge», peut-on entendre dans l’appel au 911 obtenu par CNN.

Les quatre chiens sont morts et la propriétaire a été arrêtée quelques heures plus tard.

Elle est maintenant détenue en prison avec une caution de 10 000 dollars.