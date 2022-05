Des cours de français seront offerts pour les réfugiés ukrainiens

Quelques jours après avoir voté avec une grande majorité à l’Assemblée nationale pour la loi 96 qui force le gouvernement à communiquer avec les nouveaux arrivants dans la langue de Molière, un avion ukrainien atterrit à Montréal.

Le ministre de l’Immigration n’a pas voulu confirmer que cette loi s’appliquera à ces ressortissants ukrainiens.

«On n’est pas encore à ce stade-là. D’abord, on va leur accorder une allocation pour participer à des cours de français et c’est des personnes dans la plupart qui viennent ici de façon temporaire», mentionne Jean Boulet en entrevue à LCN dimanche.

Pour l’instant, les réfugiés auront accès à une multitude de services au Québec pour tenter de faciliter la transition.

«On les a accueillis dans leur langue, on avait plusieurs personnes qui vont les rencontrer et identifier leur besoin en terme d’hébergement, de cours de français, d’intégration, etc. Certains vont vouloir un emploi et ils auront accès à tous les services de santé et sociaux», explique-t-il.

Québec s’engage de tout faire pour les aider à se sentir du mieux qu’ils le peuvent durant leur séjour ici.

«Je suis fier de dire que le Québec a accueilli et va s’assurer que ces personnes-là soient traitées avec dignité et humanité et on va leur donner tous les services qu’ils auront besoin», dit-il.

