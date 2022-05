Uvalde: Ils perdent leurs deux parents en 48 heures, la communauté amasse des millions pour cette famille

Deux jours après avoir perdu leur mère dans la tuerie au Texas, quatre enfants perdent leur père d’une crise cardiaque.

Plus de deux millions de dollars ont été amassés dans une campagne de sociofinancement qui a pour but d’aider la famille et les quatre enfants qui se retrouvent en quelques heures orphelins.

Irma Garcia était une professeure qui enseignait à l’école à Uvalde au Texas.

«Irma était une femme, une mère de quatre enfants, une cousine, une sœur, une fille, une tante et une merveilleuse personne. Elle aurait tout fait pour tout le monde sans poser de questions», dit sa cousine Debra Austin sur la page d’accueil de la campagne de sociofinancement.

Joe Garcia a subi une crise de cœur mortelle deux jours après la tragédie qui a couté la vie à son amoureuse des 25 dernières années.

«Je crois vraiment que Joe est mort d'un cœur brisé et de perdre l'amour de sa vie pendant plus de 25 ans était simplement trop dur à supporter», dit Mme Austin.

Rapidement, l’objectif initial de 10 000 dollars a été dépassé.

Dimanche, plus de 46 000 personnes avaient fait un don pour un total de 2 593 860 dollars.