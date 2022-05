Inflation: l’industrie du transport adapté lance un cri du cœur

L’industrie du transport adaptée est en péril face à la pénurie de main-d'œuvre et à la hausse du prix de l’essence.

Certains transporteurs de la Beauce demandent de l’aide auprès du gouvernement pour éviter des conséquences importantes pour les personnes âgées et celles ayant un handicap.

«Mon conjoint a été appelé par le CLSC de Therford-Mines parce qu’il y a un monsieur en fauteuil qui a besoin de se déplacer parce que sa conjointe est décédée et le service est prévu pour samedi prochain.Therford n’est pas capable de le faire, donc si on ne le fait pas, il ne serait même pas capable d’aller au service à sa femme», explique Pascale Maheux, administratrice de Taxi Guy.

Les taxis dépassent souvent les limites de leur territoire, doivent investir des sommes pour adapter pour leur véhicule et font face à la pénurie de main-d’œuvre.

«Avant la pandémie, j’avais 30 taxis, on est maintenant 10. On fait du taxi à la perte. On n’a pas d’aide et l'on se faire dire "ce n’est pas grave il en aura plus de transport"», dit Murielle Grondin, copropriétaire de Taxi Dulac.

«On ne peut pas faire de l’argent, c’est impossible. Mon mari et moi travaillons sans arrêt et l'on ne se prend pas de salaire», dit Mme Maheux.

Contacté par TVA Nouvelles dimanche, le cabinet du MTQ a assuré que «sur l’aide spécifique au transport adapté, le ministre a demandé une révision des programmes d’aides pour voir comment on peut mieux soutenir le taxi adapté à court terme».