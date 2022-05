Les Black Eyed Peas et Pitbull joueront dans un cratère de volcan

Les Black Eyed Peas et Pitbull donneront un concert dans un ancien cratère volcanique.

Les vedettes ont accepté d'être les têtes d'affiche de l'Atlantis Concert for Earth, un événement de charité et une « célébration globale de la conservation », qui aura lieu dans les Açores, au Portugal, les 22 et 23 juillet prochains. Le lieu est un amphithéâtre naturel, entouré de deux lacs, dans un ancien cratère volcanique.

« La nature est la vraie tête d'affiche de ce concert, affirme will.i.am. C'est une expérience irréelle, d'un autre monde, de jouer au bord d'un cratère volcanique éteint, pour célébrer les vedettes de la conservation, tout en utilisant la musique comme un mégaphone pour attirer l'attention sur le besoin de sauvegarde. »

Sont aussi prévus les Stone Temple Pilots, Bush, Mod Sun, et Girlfriends. Sting fera une apparition virtuelle, et le tout sera présenté par Nicole Scherzinger.

« J'aime la mission inclusive de Concert for Earth, qui cherche à trouver un équilibre avec notre planète et nos passions, et les pouvoirs d'inspirer les gens afin qu'ils deviennent des rockstars pour la planète ! Le monde change grâce à nos actions et non nos opinions », ajoute l'ancienne Pussy Cat Dolls.