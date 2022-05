Malgré les fusillades fréquentes aux États-Unis, l’espoir d’une nouvelle législation bipartisane pour un meilleur encadrement des armes à feu reste faible.

«On ne se fait pas de cachettes. Il y a des sénateurs qui sont farouchement opposés à toute législation entre autres parce qu’ils encaissent de généreuses donations de la part du lobby des armes à feu et de la NRA», a expliqué Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, en entrevue à LCN.

Si les donations impressionnantes sont particulières, elles ne sont pas pour autant illégales chez nos voisins américains.

De plus, la situation n’est pas la même dans tous les États américains, et une législation qui s’appliquerait à l’ensemble du pays ne semble pas être une option; les Américains, républicains comme démocrates, hésitent souvent à confier plus de pouvoir au gouvernement fédéral.

«De l’espoir bien minime à mon avis, et rien pour contrer le phénomène que l’on a vu malheureusement dans les derniers jours», a souligné M. Laliberté.

Pas de solutions à long terme

M. Laliberté, aussi enseignant de métier, s’inquiète des professeurs américains qui décident de s’armer.

«Ce que disent les études, c’est que plus d’armes, c’est plus de problèmes. Personnellement, je me vois mal me présenter au travail avec une arme sur moi», a enchainé le spécialiste.

Au Texas, des membres du personnel enseignants de certaines institutions ont déjà une arme au quotidien.

«Ce n’est pas une solution à moyen ou à long terme», a-t-il dit, en ajoutant que des portes barrées et des agents de sécurité n’aideront pas à éviter des évènements tragiques comme celui à Uvalde.