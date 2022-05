Taux de réussite presque parfait au test des valeurs

Le taux de réussite au fameux test des valeurs québécoises imposé aux candidats à l’immigration par le gouvernement Legault est stratosphérique : 99,93 % des gens ont cartonné.

« Quelle est la langue officielle du Québec ? L’anglais ? L’espagnol ? Le français ? Le français et l’anglais ? »

C’est un exemple tiré de l’évaluation en ligne d’attestation des valeurs québécoises qui comporte vingt questions à choix multiples auxquelles doivent répondre les étrangers pour obtenir un Certificat de sélection du Québec, depuis le 1er janvier 2020.

Promesse électorale de François Legault, le controversé test des valeurs caquiste avait fait grand bruit durant la dernière campagne. Mais beaucoup moins depuis sa mise en place.

Incapable de s’entendre avec le fédéral, le gouvernement de la CAQ avait finalement opté pour imposer un examen aux candidats à l’immigration avant même leur arrivée au Québec. Ce scénario évitait qu’Ottawa soit responsable d’expulser ceux qui échouent.

Trois chances

Un peu plus de 39 600 personnes ont fait l’évaluation jusqu’à maintenant. Selon les plus récents chiffres disponibles obtenus par notre Bureau parlementaire, il n’y a eu que 225 échecs à la première tentative, un résultat qui frôle la perfection.

La note de passage est établie à 75 % et les candidats ont trois chances de réussir le test, avant de devoir reprendre l’ensemble du processus d’immigration. Le français, l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité de l’État sont au nombre des thèmes abordés.

« Le taux de réussite global est de 99,93 %. [...] Je confirme que personne n’a dû reprendre les démarches d’immigration pour cause d’échec à l’attestation », a précisé Ariane Méthot, la porte-parole du ministère de l’Immigration du Québec.

Accompagnement

Et si certains sont recalés à leur première tentative, le gouvernement met tout en œuvre pour les aider à réussir les reprises de l’examen, a assuré le ministre Jean Boulet, lors de l’étude des crédits de son ministère.

« Ils vont pouvoir bénéficier d’accompagnement pour refaire le test et s’assurer qu’ils puissent le réussir. Il n’y a personne qui est laissé pour compte, qui ne bénéficie pas d’un encadrement pour lui permettre de bien réussir », a-t-il répondu à son vis-à-vis libéral.

Le député Saul Polo s’inquiétait du sort réservé à ceux qui n’obtiennent pas les notes suffisantes.

« On va mettre en place tous les moyens facilitants, a insisté le ministre. Ils vont réussir le prochain test ».

5 EXEMPLES TIRÉS DU TEST DES VALEURS

1. Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi.

Vrai

Faux

2. Choisissez l’illustration ou les illustrations qui représentent les personnes qui ont le droit de se marier au Québec.

3. Identifiez la ou les situations où il y a discrimination. Refuser un emploi :

À une femme enceinte.

À une personne qui n’a pas le diplôme requis.

À une personne à cause de son origine ethnique.

4. Depuis le 27 mars 2019, en vertu de la Loi sur la laïcité de l’État, tout nouveau policier ne peut porter de signes religieux dans l’exercice de ses fonctions.

Vrai

Faux

5. Quelle est la langue officielle du Québec ?

L’anglais

L’espagnol

Le français

Le français et l’anglais