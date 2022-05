Temps supplémentaire obligatoire «excessif»: une manifestation à l’Hôtel-Dieu de Lévis

Le temps supplémentaire obligatoire «excessif» à l’Hôtel-Dieu de Lévis présente un danger pour les travailleurs et les patients, d’après les infirmières de l’établissement qui ont manifesté leur mécontentement pour un deuxième week-end consécutif.

« La situation est critique, il manque de monde sur tous les étages », déplore Carole Mercier, coprésidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soin de Chaudière-Appalaches.

Depuis quelque temps, le temps supplémentaire obligatoire (TSO) est devenu monnaie courante pour les infirmières et infirmières auxiliaires de l’établissement, qui peinent à tenir le coup, explique-t-elle.

Tout comme le week-end dernier, la dizaine de professionnelles qui devait prendre le relais dimanche matin a refusé de se présenter au travail jusqu’à 10h30, réclamant de meilleures conditions de travail.

« Ça ne peut plus fonctionner comme ça, c’est rendu dangereux, tranche Mme Mercier. Elles n’en peuvent plus et sont vraiment en détresse. Elles veulent être entendues! »

Des services à couper

Cette surcharge de travail s’explique par un manque criant de main-d’œuvre dans l’établissement, indique le syndicat.

Il y aurait notamment plusieurs quarts de travail à découvert et quelques lits aux urgences qui ont dû être fermés, faute de personnel pour s’en occuper.

« Le problème est majeur. L’hôpital au complet survit uniquement grâce aux TSO ces derniers temps », affirme Carole Mercier.

Les professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches demandent qu’il y ait plus d’embauches pour soulager les travailleurs qui sont au bout du rouleau. Si c’est impossible, « on n’aura pas le choix de couper dans les services, c’est la dernière solution », lance-t-on.

Invité à réagir à la situation, le CISSS de Chaudière-Appalaches n’avait pas retourné nos appels au moment d’écrire ces lignes.