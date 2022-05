Un vol nolisé de réfugiés ukrainiens attendu à Montréal

Un vol nolisé par le gouvernement fédéral de réfugiés ukrainiens était attendu à l’aéroport Montréal-Trudeau dimanche matin.

Les quelque 300 réfugiés devaient être accueillis par des représentants du gouvernement fédéral, dont la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Les réfugiés seront d’abord envoyés dans une zone sécurisée, où ils seront accueillis par des membres de la communauté ukrainienne de Montréal. Ils seront ensuite divisés en plus petits groupes et recevront de l’aide pour remplir toute la paperasse nécessaire afin de pouvoir passer les douanes et entrer au Canada.

La Ville de Montréal a indiqué, mercredi dernier, avoir mis en place un processus via son Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) afin de gérer les offres de logement de familles montréalaises et d’aider les réfugiés à s’intégrer dans la métropole.

«On sait que parfois quand une crise survient, ils ont des élans de générosité. Le formulaire est relativement exhaustif, on pense que les personnes qui ne sont pas sérieuses vont rapidement se décourager», avait expliqué Jessica Lagacé Banville, cheffe de section au BINAM.

Un premier vol nolisé a déjà permis d’amener 328 réfugiés lundi dernier à Winnipeg, tandis qu’un troisième est attendu à Halifax le 2 juin.

Le gouvernement fédéral réitère régulièrement être prêt à accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens délogés par la guerre, mais s’est attiré des critiques vis-à-vis des délais bureaucratiques du côté du processus d’immigration, sans parler de la complexité pour les réfugiés de s’en venir par eux-mêmes au Canada.