Championnat national de hockey subaquatique à Québec: «une réussite», selon l'organisateur

Des équipes de partout au pays se sont retrouvées à Québec pour y disputer le Championnat canadien de hockey subaquatique en fin de semaine.

Le Championnat canadien de hockey subaquatique s’est déroulé au PEPS de l'Université Laval et un total de 12 équipes et plus d’une centaine de joueurs y ont participé.

Le hockey subaquatique se passe dans le fond de la piscine, avec une rondelle très lourde, presque de plomb, des petits bâtons de paraffine et aucun équipement de respiration, que le masque et le tuba.

«C'est assez vieux comme sport. Cela a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est des plongeurs de l'armée qui, pour passer le temps pendant la saison froide, s'entraînaient dans une piscine. Avec le temps, les bâtons ont changé. Maintenant, la façon de jouer s'est aussi améliorée», explique Yvan Dionne, l’organisateur du Championnat canadien de hockey subaquatique.

Les joueurs doivent revenir à la surface pour continuer à jouer et reprendre leur souffle. Les parties se jouent 6 contre 6, un peu comme le hockey sur glace.

«Moi, je ne faisais pas de sport aquatique avant. J'étais une joueuse de soccer et une joueuse de basket. C'est vraiment le jeu d'équipe qui m'a fait apprécier ce sport. C'est comme ça que je tire mon épingle du jeu. Cependant, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de la natation et voient ce genre d'activité dans leurs entraînements décident de venir l'essayer», souligne Caroline Letendre, joueuse du Vortex de Québec.

Une finale québécoise

Les partisans présents ont assisté à une finale entièrement québécoise entre le Camo de Montréal et le Vortex de Québec.

La formation montréalaise a remporté les grands honneurs. Le Trash Panda de Toronto a remporté la finale B pour compléter le podium.

«Nous sommes très contents de notre fin de semaine. Tout s’est bien déroulé durant ces Championnats canadiens», dit l’organisateur à TVA Nouvelles un peu après la finale.

Québec souhaite maintenant accueillir, les mondiaux juniors dans les prochaines années ici à Québec.

