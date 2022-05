Une PDG de la santé candidate pour Legault

François Legault donnera le coup d’envoi à sa campagne préélectorale aujourd’hui, en s’entourant, avant la clôture du congrès de la CAQ à Drummondville, de plusieurs nouveaux venus dans son équipe, dont la PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, qui sera candidate dans Prévost.

Mme Bélanger tentera de conserver, dans le giron de la Coalition Avenir Québec (CAQ), le siège de l’actuelle ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, qui a décidé de ne pas se représenter.

La gestionnaire en santé, qui prend sa retraite du réseau cette semaine, a surtout œuvré dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal. Elle habite toutefois dans le comté de Prévost, dans les Laurentides.

Mme Bélanger a bénéficié d’une certaine visibilité pendant la pandémie, entre autres lors des points de presse avec la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Selon nos sources, l’establishment de la CAQ se félicite d’avoir convaincu Mme Bélanger de faire le saut.

Il semble que l’intérêt était mutuel dès les premières discussions. La chimie avec François Legault, qui l’a rencontrée durant une heure, a été immédiate, nous a-t-on raconté. Les deux rencontreront la presse parlementaire au terme du congrès de la Coalition Avenir Québec.

Gestionnaire de haut niveau

Ironiquement, Mme Bélanger a récemment reçu la médaille de l’Assemblée nationale des mains de la députée libérale de Verdun, Isabelle Melançon, lors d’une soirée-spectacle à saveur partisane, qui mettait en vedette Gregory Charles.

Mme Bélanger, qui était alors accompagnée de la présidente du conseil d’administration du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Micheline Ulrich, avait accepté la médaille au nom des employés de l’Hôpital de Verdun, en guise de remerciement pour leurs efforts pendant la pandémie.

Notamment, Mme Bélanger a piloté la fusion des différents organismes qui ont mené à la création du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, en plus d’avoir travaillé sur l’agrandissement de l’Hôpital de Verdun (un projet de plus de 200 millions $), dont la superficie sera doublée, une fois les travaux complétés.