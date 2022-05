31 millions $ pour accélérer la recherche biomédicale au Québec

Le gouvernement du Québec a offert une contribution financière de 31 millions $ à l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) afin de soutenir son fonctionnement et ses activités de recherche jusqu'en 2023-2024.

L’IRCM entend utiliser cet investissement pour permettre «aux scientifiques et aux cliniciens de continuer à travailler à une foule d'avancées porteuses d'espoir», a assuré Jean-François Côté, président et directeur scientifique par intérim de l'IRCM.

«Du laboratoire jusqu'au patient, le travail de l'IRCM, depuis plus d'un demi-siècle, a des retombées bénéfiques pour la population du Québec et au-delà. Nous souhaitons aujourd'hui exprimer notre entière gratitude pour cet important octroi», a-t-il indiqué par communiqué.

Joël Lemay / Agence QMI

L'IRCM est un centre de recherche biomédicale indépendant affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill ainsi qu'au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Il met à disposition des chercheurs des infrastructures technologiques de pointe permettant «d'accélérer l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement d'avenues thérapeutiques innovantes» notamment pour des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et métaboliques ainsi que les troubles neurologiques.

«En tant qu'acteur majeur de la recherche clinique et fondamentale au Québec, l'IRCM rejoint l'engagement que nous avons pris dans notre Plan santé, soit de faire du Québec une société plus novatrice et performante en la matière. Pour se transformer, notre système de santé et de services sociaux doit penser et faire autrement, et donc relever le défi de l'innovation», a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui était à Montréal lundi en compagnie du ministre l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, pour annoncer cet investissement.