Billets d’avion à 500 $: pas pour tous les Québécois

Le nouveau tarif de 500 $ pour les vols régionaux, qui doit entrer en vigueur le 1er juin, pourrait ne pas s’adresser à tous les Québécois, a appris TVA Nouvelles.

Même si les modalités concernant ce nouveau tarif ne sont pas encore connues, le site internet du ministère des Transports indique que «pour être admissible au tarif maximal de 500 $ l'aller-retour, le vol doit avoir pour point de départ ou destination finale l'aéroport de Montréal, de Québec ou de Saint-Hubert, et ce, peu importe le nombre d'escales, le cas échéant».

Le 19 avril dernier, lors d’une conférence de presse sur le sujet, le ministre des Transports, François Bonnardel, avait pourtant confirmé que les gens des régions pourraient visiter d’autres régions pour 500 $ aller-retour.

«Avec le plan que nous dévoilons aujourd’hui, c’est de stimuler la demande en s’assurant que tous les Québécois puissent voyager vers l’ensemble des régions éloignées», avait-il alors affirmé.

Le ministre, qui doit dévoiler mardi les modalités de son programme, n’était pas disponible pour clarifier la situation, mais son bureau à bien voulu confirmer qu’il ne s’agit pas d’une erreur, mais plutôt que le programme a été mal expliqué lors de l’annonce.

Le volet à 500 $ vise les gens des grands centres pour leur permettre de visiter les régions du Québec.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui était à l’annonce le mois dernier, affirme que le gouvernement n’était pas prêt à faire cette annonce.

«C’est une annonce qui n’était prête et qui ne disait pas la vérité», a déclaré Pascal Bérubé. Le député péquiste est aussi déçu que l’aéroport de Mont-Joli ait été choisi pour faire cette annonce.

«Je regrette qu’on ait fait cette annonce à Mont-Joli, pour faire croire que les gens de chez nous pourraient bénéficier de billets à 500 $ et plus on en apprend sur ce programme et plus on est déçu» a-t-il ajouté.

Pour les résidents des régions, le programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) est toujours en vigueur et que le plafond du montant annuel a été éliminé.

Ce programme permet aux résidents des régions de bénéficier d’un rabais de 30 % à 60 % du coût de leur billet d’avion.