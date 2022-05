Critiqué pour ne pas s’être rendu à Ottawa après la tempête, Doug Ford se défend

Le premier ministre ontarien Doug Ford a dû justifier, lundi, lors d’une annonce à Ottawa, sa décision de ne pas se rendre plus tôt dans la capitale à la suite de la violente tempête du 21 mai dernier.

• À lire aussi: 10 % des clients d’Hydro Ottawa toujours sans électricité

• À lire aussi: À Ottawa, la tempête «pire que la crise du verglas»

• À lire aussi: Ontario: trois morts et près de 350 000 foyers sans courant après des orages

Alors que les élections générales prévues le 2 juin en Ontario se rapprochent à grands pas, Doug Ford s’est rendu à Ottawa pour faire l’annonce de son plan d’extension de l’autoroute 417.

En proie aux critiques pour ne pas s’être rendu à Ottawa depuis des semaines, et en particulier après la tempête du 21 mai dernier, Doug Ford a répondu s’être assuré au téléphone quotidiennement que toutes les ressources étaient disponibles dans la région. «Chaque jour, j’étais en contact avec Hydro One et avec les fournisseurs d’électricité de toute la province, y compris Hydro Ottawa».

Il a indiqué ne pas être venu faire une «séance de photos», «comme peut-être d’autres politiciens l’ont fait».

Dernière ligne droite

À l’aube des élections générales qui se tiendront jeudi, les adversaires de Doug Ford ont intensifié leurs attaques envers le premier ministre sortant en espérant bousculer les résultats le soir des élections.

Le Nouveau Parti démocratique (NDP) promet par exemple d’arrêter les compressions budgétaires et de s’atteler aux soins de santé et aux soins aux personnes âgées. Le Parti libéral s’en prend pour sa part plus directement au premier ministre, qu’il ne juge pas apte à diriger, et espère faire «éclater la bulle de Doug Ford», a rapporté Global News.

Le 28 mai dernier, à moins d’une semaine du scrutin provincial en Ontario, près de la moitié des résidents de la province (45 %) s’attendaient à une victoire du Parti progressiste-conservateur (PPCO) de Doug Ford, selon un sondage Ipsos.