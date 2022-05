Des policiers à l'école pour créer un lien avec les jeunes

Des policiers de Laval s’impliquent à l’école secondaire Saint-Maxime pour faire de la prévention auprès des élèves. Depuis janvier, ils passent deux jours par semaine dans l’établissement scolaire pour un projet pilote.

La directrice de l’école secondaire, Andrée Primeau, travaille sur ce projet depuis longtemps. Plus de la moitié des 2000 élèves sont de nouveaux arrivants. La majorité d’entre eux n’ont pas une bonne image des policiers.

«Ça fait en sorte que la relation avec les policiers est à définir et est à développer pour que ce soit davantage harmonieux et qu’ils comprennent bien ce qu’est le rôle d’un policier», explique Mme Primeau.

La direction de l’école Saint-Maxime et la police de Laval veulent innover. Les policiers ont leur propre local dans l’école. Ils peuvent recevoir les élèves qui veulent se confier ou pour avoir de l’information.

«Ils vont être plus à l’aise de venir nous parler de certaines situations dont ils ont été témoins ou dans lesquelles ils ont été impliqués et avec lesquelles ils n’étaient pas nécessairement confortables», raconte Chantal Moreau, porte-parole du Service de police de Laval.

Depuis septembre dernier, des policiers troquent leur uniforme de patrouilleur pour une tenue sportive. Des matchs sportifs sont organisés avec les élèves. Au passage de l’équipe de TVA Nouvelles, les policiers disputaient un match de basketball.

«C’est amusant et il y a de la compétition. Ce sont des gens plus vieux que nous et on peut apprendre», raconte un joueur de l’école. « Les policiers montrent un bel esprit d’équipe et ils aiment jouer le sport. En même temps, ça fait qu’on s’améliore aussi dans ce qu’on veut faire dans la vie », mentionne un autre joueur de l’équipe de basketball.

Les policiers abordent plusieurs sujets avec les jeunes de l’école secondaire. Il y a des problèmes d’intimidation, des relations amoureuses malsaines, de la cybercriminalité et, aussi, les gangs de rue. Il est établi que les policiers attitrés à l’école ne poseront pas d’acte répressif afin de ne pas briser le lien de confiance.

Si une arrestation devait se faire, d’autres patrouilleurs s’en chargeraient. La mission première de l’équipe policière dans l’école est la prévention. « L’impact est très important autant pour la perception qu’ont nos élèves des policiers et celle qu’ont les policiers de nos élèves », précise Andrée Primeau.