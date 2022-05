Des recherches pour protéger les évacuateurs de crues d'Hydro-Québec

Un projet de recherche présentement en cours à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pourrait bien aider Hydro-Québec à mieux protéger ses installations face aux grandes crues et aux inondations.

En effet, l'établissement a maintenant un mini évacuateur de crue dans ses murs. Construite au coût de 1 M$, cette installation est en fait une version à échelle réduite, à 1/40, de l’évacuateur de crue de La Romaine 4.

Une équipe composée de chercheurs et d’étudiants tentera, grâce à cette installation, de prévoir l'érosion du roc dans les évacuateurs de crue.

«Lorsqu'on déverse une grande quantité d'eau, il peut y avoir certains blocs à l'avant de nos évacuateurs qui sont déchaussés et qui peuvent se détacher de la fondation rocheuse. Des travaux de renforcement des fondations pourraient être faits», a expliqué Annick Bigras, directrice expertise, barrage et infrastructures chez Hydro-Québec.

Au cours des années, des incidents mineurs ont été observés dans les installations de la société d’État. Mais on espère que les résultats de ces travaux de recherche permettront d'établir un nouveau modèle pour prévoir cette érosion.

«Ce sont des données qui serviront pour les nouveaux ouvrages, mais principalement pour nos aménagements actuels», a ajouté Mme Bigras.

En Australie ou en Afrique du Sud, par exemple, des ouvrages se sont retrouvés affaiblis en raison de cet effritement du roc.

«L'érosion a pénétré dans le roc et les roches se sont séparées, se sont soulevées et sont parties avec l'eau», a raconté Ali Saeidi, professeur-chercheur au département des sciences appliquées de l’UQAC.

Annick Bigras sait bien que pareille situation grave peut amener un problème important. «Si le phénomène se poursuivait de manière importante pendant plusieurs jours, la fondation rocheuse pourrait être déstabilisée et se transformer en de multiples blocs. Et à l'ultime, les évacuateurs pourraient basculer, être déchaussés, perdre leurs fondations.»

Hydro-Québec a assuré que ses 700 barrages, 60 centrales et 100 évacuateurs de crue sont tous sécuritaires, mais ne veut néanmoins pas prendre de chance à plus long terme.

«C'est un phénomène qui est connu et observé, affirme Annick Bigras. Mais aujourd'hui, on veut agir de manière diligente afin de s'assurer de la pérennité de la sécurité de nos ouvrages.»

Des chercheurs australiens se sont déjà penchés sur le phénomène. Mais à l'UQAC, beaucoup plus de paramètres seront mesurés, ce qui rend le projet unique.

Entre autres, l'effet à l'ouverture d'un évacuateur. «Dès le départ, il y a beaucoup de perturbations. Cet aspect-là, il fallait bien le monitorer, bien le mesurer», a dit le professeur Saeidi.

Et quelle est la réalité dans le joint entre le béton et le roc ? «C'est quoi la pression, la force entre le bloc et les roches ? On a certaines méthodes conventionnelles, mais ça se voit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut déterminer cela, a-t-il ajouté. Dans le joint, il y a beaucoup de paramètres inconnus. Il y a beaucoup de problèmes inconnus.»

Hydro-Québec a aidé au financement du projet. La récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes est aussi un argument.

«Quand on pense aux changements climatiques, on peut penser à des déversements plus importants. Et là, il faudrait agir pour s'assurer que nos ouvrages soient sécuritaires», a tenu à préciser Annick Bigras.

Les résultats pourraient aider des producteurs d'hydroélectricité partout à travers le monde.

L'équipe de recherche est sûre de pouvoir établir un nouveau modèle. Pour y arriver, il faudra de cinq à six années d'efforts.