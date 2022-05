EN IMAGES | Cardi B filme un yacht en train de couler

Cardi B a partagé une vidéo d'un yacht en train de couler alors qu'elle était en vacances.

La rappeuse a tweeté depuis les abords d'une piscine donnant sur la mer, où elle était en vacances avec son mari Offset et leurs deux enfants Kulture et Wave. Elle a capturé un yacht en train de couler devant la caméra, sous-titrant la vidéo : « Je n'arrive pas à croire que je suis en train de regarder un yacht couler. »

I can’t believe I’m actually watching a yacht sink pic.twitter.com/dLL3ZJJv9R — Cardi B (@iamcardib) May 28, 2022

Dans la vidéo de 45 secondes, on peut voir le bateau ayant pris l'eau par l'arrière à côté d'une formation rocheuse. « C'est quoi ce bord*l ! Oh mon Dieu. Il coule. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ?! Oh mon Dieu, ils ne peuvent rien faire ? Il n'y a pas de grand bateau qui peut le sauver ? », peut-on l'entendre crier.

Le yacht a fini submergé, et Cardi B d'ajouter : « Il est plus là. Bye Bye ! Au revoir ! Oh mon Dieu. Il coule, il coule. Oh mon Dieu ! »

Plus tard, dans ses Stories Instagram, la chanteuse de Bodak Yellow a assuré à ses admirateurs que personne n'était présent sur le yacht quand il a commencé à couler.