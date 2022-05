Faux «grand tirage»: il fraude ses propres amis pour plus de 500 000 $

Un fraudeur sans scrupule qui a dépouillé plus de 500 000 $ à ses propres amis en faisant entre autres croire qu’il voulait distribuer des millions lors d’un «grand tirage», n’échappera pas à la prison, et pourrait même être obligé de tout rembourser.

«[Les victimes] n’étaient pas des gens fortunés, il y en a qui ont perdu leur maison, leurs économies, leur retraite... Il y a eu de la détresse terrible», a déploré Me Denis Trottier de la Couronne, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Juste après, le procureur réclamait 3 ans de pénitencier contre Gyula Jr Barta, un fraudeur sans scrupules qui s’en était pris à des dizaines de victimes entre 2009 et 2015.

Au début, Barta, 60 ans, se présentait comme un « courtier qui a beaucoup de succès », peut-on lire dans le résumé des faits de la cause. Ciblant principalement des amis et des connaissances, il le sollicitait en leur promettant de faire fructifier leur argent. Sauf qu’une fois les fonds reçus, Barta utilisait l’argent pour maintenir un petit train de vie et payer son loyer.

«Il faisait état d’une grande culture générale, de connaissances étendues sur divers sujets et dont la conversation était toujours intéressante et pertinente, indique le résumé des faits. Il se montre généreux en plus de faire preuve d’un sens de l’humour exceptionnel.»

Barta a ainsi pu frauder un courtier immobilier de 125 000 $, tandis qu’un autre homme a perdu 45 900 $. Des victimes, séduites par les promesses de Barta, avaient également entraîné leurs familles dans ces faux investissements qui leur ont coûté des dizaines de milliers de dollars.

«Grand tirage»

Cherchant à se remplir encore plus les poches, Barta a ensuite mis au point un nouveau stratagème, en visant ses connaissances ayant le plus de difficultés financières.

«Il invite ses amis à une conférence au cours de laquelle il y aura une remise de richesse sans précédent par le biais d’un tirage avec des lots en argent de 3,25 millions $», indique le résumé des faits.

Sauf que pour participer à ce « tirage », les personnes intéressées devaient effectuer «une petite contribution financière pour réserver leurs sièges».

«Plus la personne met un grand montant, plus elle a de chance de gagner un gros montant», indique le résumé des faits.

Remboursement

Barta, qui a ainsi empoché des dizaines de milliers de dollars, promettait toutefois que cet argent serait remis aux participants lors de cette soirée. Évidemment, elle n’a jamais eu lieu et à la place, il a été rencontré par des enquêteurs. Accusé au criminel, il a finalement plaidé coupable à de multiples accusations de fraude.

«Je continue de penser sans cesse aux pertes financières que j’ai causées dans vos vies et familles, à vos rêves brisés et aux amitiés perdues à cause de mes mensonges», a déclaré Barta lors de l’audience de ce lundi.

Affirmant avoir de profonds regrets et d’avoir «extrêmement honte», il s’est dit prêt à payer pour ses crimes. Il a ainsi suggéré une peine de deux ans moins un jour, tout en se disant prêt à rembourser les montants fraudés dans le cadre d’une amende compensatoire.

Barta aurait ainsi 10 ans pour remettre l’argent à ses victimes, faute de quoi il devra purger trois années de prison supplémentaires.

Le juge Robert Marchi rendra la sentence le mois prochain.