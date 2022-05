La crainte, exprimée dimanche par François Legault, de voir le français disparaître graduellement au Québec en raison de l’immigration a provoqué un vif débat au sein des collaborateurs de l’émission «La Joute», lundi.

Mathieu Bock-Côté est d’avis qu’il faut prendre très au sérieux la régression de la langue française au Québec et est d’avis qu’il faut réduire considérablement les seuils d’immigration.

«On reçoit au Québec beaucoup plus d’immigrants que nous sommes capables d’en intégrer», clame le jouteur.

Yasmine Abdelfadel s’interroge quant à elle sur la volonté de François Legault de mieux contrôler le programme de réunification familiale. Elle veut savoir quels sont les critères du gouvernement du Québec.

«Ce qu’on ne nous dit pas, c’est qu’est-ce qu’on veut faire avec ces époux et ces enfants, une fois ces pouvoirs rapatriés? Que l’on soit clair, puisqu’on est très clair sur la question de l‘immigration, et qu’on nous dise qu’est-ce qui ne fonctionne pas actuellement dans la sélection des époux et des enfants», soutient la jouteuse.

Luc Lavoie, pour sa part, croit que François Legault accorde trop d’importance à cet enjeu, dans le simple but de rallier les électeurs derrière la CAQ en vue des élections de cet automne.

Le jouteur voit d’ailleurs d’un bien mauvais œil la volonté du premier ministre de freiner la croissance démographique du Québec.

«Pendant ce temps-là, il va y avoir une croissance de la population mondialement et tout autour de nous, puis nous, on va se rapetisser pis se dire qu’on l’aime, notre Québec», ironise-t-il.

M. Lavoie argumente que l’immigration est une solution cruciale pour contrer la pénurie de main-d’œuvre; un avis que ne partage pas du tout Mathieu Bock-Côté.

«La pénurie de main-d’œuvre, c’est un concept utilisé par le patronat pour avoir du cheap labor dans des secteurs de l’industrie qui peinent à se moderniser», martèle le jouteur.

