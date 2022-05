Jeune chauffard arrêté à Saint-Romuald

Dimanche soir, à Lévis, un jeune automobiliste en état d’ébriété a fini sa course dans un fossé, mais il n’a pas subi de blessures graves.

Vers 22 h, plusieurs appels ont été acheminés au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) à propos d’un véhicule qui roulait «à haute vitesse» sur le boulevard Guillaume-Couture.

Selon Véronique Blouin, porte-parole du corps policier, il a finalement été retrouvé peu après dans un fossé à la hauteur du 1660, boulevard Guillaume-Couture, dans le secteur de Saint-Romuald.

Trois personnes étaient sur les lieux, le conducteur et deux passagers. Celui-ci a été conduit à l’hôpital pour traiter des blessures «légères». On ne craint pas non plus pour la vie des individus qui l’accompagnaient.

L’automobiliste de 25 ans, originaire de Lévis, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et conduite dangereuse.

Le SPVL ne pouvait préciser son taux d’alcoolémie, mais une trousse sanguine a été demandée à l’hôpital.

Par chance, la conduite du jeune homme n'a mis personne d'autre en danger.

Plus tôt dans la soirée, le SPVL a également répondu à un appel pour un impact violent entre un véhicule en déplacement et deux voitures stationnées dans une entrée.

Une résidence a aussi été endommagée dans cette affaire. L’enquête policière a conclu à un malaise ressenti par la personne derrière le volant. Elle a reçu des soins et l’on ne craindrait pas pour sa vie.

Aucune autre personne n’a été blessée.